Fed verweist auf gemischte Signale aus heimischer Wirtschaft

US-Notenbank lässt Leitzins erneut unverändert

Washington (AFP) - Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins erneut unverändert gelassen. Der Zins bleibt auf einem Niveau zwischen 2,25 und 2,5 Prozent, wie die Federal Reserve am Mittwoch in Washington nach einer Sitzung ihres für die Zinspolitik zuständigen Ausschusses mitteilte. In diesem Jahr hat die Fed den Satz noch nicht angehoben.

Mit ihrem weiterhin abwartenden Kurs reagiert die Fed auf gemischte Signale aus der US-Wirtschaft. Die Notenbank hob einerseits hervor, dass sich der Arbeitsmarkt robust entwickle und die Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität "solide" sei. Andererseits verwies sie darauf, dass sich die Investitionen der Unternehmen und der private Konsum zuletzt verlangsamt hätten.

Niedrige Zinsen sind das Instrument der Notenbanken, um die Konjunktur zu stimulieren. Trotz vier leichter Anhebungen im vergangenen Jahr befindet sich der US-Leitzins immer noch auf relativ niedrigem Niveau.

Die Fed erklärte nun auch, dass sich die US-Inflation unter einem Niveau von zwei Prozent bewege. Die Notenbank hält ein Niveau von zwei Prozent für erstrebenswert. Sie sieht darin den besten Wert für die Preisstabilität und den Arbeitsmarkt. Ein Zinsanstieg wirkt tendenziell dämpfend auf die Preisentwicklung.

Obwohl die jüngste Zinserhöhung bis in den Dezember zurückreicht, hatte US-Präsident Donald Trump auch in diesem Jahr in seiner Kritik an der Notenbank nicht nachgelassen. Noch kurz vor dem jetzigen Zinsentscheid attackierte er die Fed erneut. Obwohl die Inflation sehr niedrig sei, habe sie "unaufhörlich die Zinssätze angehoben", behauptete er.

Trump wirft der Zentralbank vor, mit zu hohen Zinsen das Wachstum der US-Wirtschaft abzubremsen. Wenn die Notenbank die Zinsen etwas reduzieren würde, hätte die US-Wirtschaft "das Potenzial, wie eine Rakete hochzugehen", schrieb er Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Trump hat mit der lange geltenden Gepflogenheit gebrochen, dass US-Präsidenten sich mit Rücksicht auf die Unabhängigkeit der Notenbank mit Kritik an deren Entscheidungen zurückhalten.