Fed deutet mögliche Anhebung im weiteren Jahresverlauf an

US-Notenbank lässt Leitzins unverändert

Washington (AFP) - Die US-Notenbank Federal Reserve hat den Leitzins unverändert gelassen. Er bleibt auf dem Niveau von 1,75 bis 2,0 Prozent, wie die Fed am Mittwoch nach einer Sitzung ihres für die Zinspolitik zuständigen Ausschusses in Washington mitteilte. Die Notenbank signalisierte jedoch, dass weitere Zinserhöhungsschritte in diesem Jahr folgen könnten.

Der Sitz der US-Notenbank Federal Reserve in Washington © AFP

Als Reaktion auf das robuste Wachstum der US-Wirtschaft hatte die Fed den Leitzins in diesem Jahr bereits zwei Mal angehoben, allerdings nur sehr moderat. Dass es diesmal keinen weiteren Erhöhungssschritt geben würde, war von den Analysten so erwartet worden.

In ihrer schriftlichen Mitteilung erklärte die Notenbank, dass die US-Wirtschaft seit der vorherigen Sitzung ihres Zinsausschusses im Juni in einem "starken" Maße gewachsen sei. Auch die Zunahme der privaten Konsumausgaben bewertete sie als "stark".

In ihrem Statement vom Juni hatte die Fed die wirtschaftliche Entwicklung noch mit etwas vorsichtigen Formulierungen beschrieben. Ihre jetzige Wortwahl deutet darauf hin, dass die Fed ihre im vergangenen Monat veröffentlichte Vorausschau, wonach es in diesem Jahr insgesamt vier Zinserhöhungsschritte geben könnte, für weiterhin realistisch hält.

Präsident Donald Trump dürfte dies allerdings kaum gefallen. Er hatte die Zinserhöhungen vor knapp zwei Wochen kritisiert. Die positive Entwicklung der US-Wirtschaft werde dadurch beschädigt: Die USA sollten "nicht dafür bestraft werden, dass sie sich so gut schlagen". Dass sich ein US-Präsident derart zur Zinspolitik der US-Notenbank äußert, ist ein höchst ungewöhnlicher Vorgang. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) ist die Fed in ihren Entscheidungen unabhängig.

Seit Trumps Wahlsieg im November 2016 hat die US-Notenbank den Leitzins bereits sechs Mal erhöht. Allerdings tat sie dies nur in kleinen Schritten von jeweils 0,25 Prozentpunkten, um eine wachstumsdämpfende Wirkung der Zinssteigerungen zu vermeiden.