Rate liegt nun zwischen 1,5 und 1,75 Prozent

US-Notenbank senkt erneut den Leitzins

Washington (AFP) - Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkt. Die Rate wurde um einen weiteren Viertelpunkt reduziert und liegt damit nun zwischen 1,5 und 1,75 Prozent, wie die Federal Reserve am Mittwoch in Washington nach einer Sitzung ihres für die Zinspolitik zuständigen Ausschusses mitteilte. Mit den Zinssenkungen reagiert die Notenbank auf die Abschwächung des US-Wirtschaftswachstums.

Bauarbeiten in den USA © AFP

Im dritten Quartal hatte sich das Wachstum erneut leicht abgeschwächt, wie eine kurz vor dem Fed-Zinsentscheid vom US-Handelsministerium veröffentlichte Schätzung ergab. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg demnach um 1,9 Prozent, nach 2,0 Prozent im vorherigen Quartal. Viele Wirtschaftsexperten hatten allerdings einen deutlicheren Abschwung befürchtet.

Der sogenannte Offenmarktausschuss der Fed hatte schon auf seinen beiden vorherigen Sitzungen im September und Juli den Leitzins um jeweils 0,25 Punkte gesenkt. Nun deutete der Ausschuss aber an, dass er auf weitere Zinssenkungen in näherer Zukunft verzichten könnte. Die zuletzt übliche Formulierung, dass die Fed gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen werde, "um das Wachstum zu unterstützen", ließ das Gremium diesmal in seinem Kommuniqué weg.