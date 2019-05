Studie: Instagram gewinnt hingegen weiter an Attraktivität

US-Nutzer verbringen weniger Zeit auf Facebook

San Francisco (AFP) - Die US-Nutzer von Facebook verbringen immer weniger Zeit in dem Onlinenetzwerk. Wie aus einer Studie der Marktforschungsfirma eMarketer hervorgeht, sank die tägliche Durchschnittszeit, die erwachsene Nutzer in den USA auf Facebook verbrachten, vergangenes Jahr um drei Minuten. In diesem Jahr werde die tägliche Nutzungszeit unverändert bleiben, 2020 dann aber schätzungsweise um eine weitere Minute auf insgesamt 37 Minuten täglich sinken, erwarten die Experten.

Facebook-Logo © AFP

Als einen der Gründe für diese Entwicklung nennt eMarketer die Bestrebungen von Facebook, die lediglich passive Präsenz von Nutzern in dem Netzwerk - vor allem das Anschauen von Videos - einzudämmen.

Die gute Nachricht für den US-Onlinegiganten ist, dass sich die Verweildauer auf der gleichfalls zum Konzern gehörenden Foto- und Videoplattform Instagram voraussichtlich verlängern wird. Für dieses Jahr erwartet eMarketer, dass die tägliche durchschnittliche Nutzungszeit auf Instagram um eine Minute auf 27 Minuten zunimmt. In den kommenden beiden Jahren werden die Instagram-Nutzungszeiten voraussichtlich nochmals um jeweils eine Minute steigen.

Beim Facebook-Konkurrenten Snapchat liegt die tägliche durchschnittliche Nutzungszeit derselben Studie zufolge offenbar unverändert bei 26 Minuten.