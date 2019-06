Experten rechnen auch mit weniger Wirtschaftswachstum 2019 und 2020

US-Ökonomen: Rezessionsgefahr wegen protektionistischer Handelspolitik steigt

Washington (AFP) - In den USA steigt angesichts der protektionistischen Handelspolitik der Regierung die Gefahr einer Rezession: Die anhaltenden Spannungen der Vereinigten Staaten mit ihren Handelspartnern seien derzeit die größte Bedrohung für die US-Wirtschaft, lautet die Einschätzung von über 50 US-Ökonomen aus Unternehmen und Universitäten, die am Montag vom Nationalen Verband für Betriebswirtschaft (Nabe) vorgestellt wurde. Er legt vierteljährlich Berichte zur Einschätzung der Lage von Experten vor.

In der aktuellen Umfrage bezifferten die Ökonomen die Wahrscheinlichkeit, dass es bis Ende 2020 zu einer Rezession in den USA kommen wird, auf 60 Prozent. In der Erhebung vor drei Monaten waren es nur 35 Prozent gewesen. Sie schätzten aktuell zudem, dass das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in diesem Jahr auf 2,6 Prozent und im kommenden Jahr auf 2,1 Prozent sinken wird. Im vergangenen Jahr lag das Wachstum bei 2,9 Prozent.

Fast 90 Prozent der Befragten gaben an, sie hätten in den vergangenen Monaten ihre Wachstumsprognosen für dieses Jahr angesichts der Handelskonflikte nach unten korrigiert. Der wachsende Protektionismus werde von der Mehrheit der Experten als das "größte Risiko für das Wirtschaftswachstum" eingestuft, heißt es in dem Report. Erst danach folgten die Spannungen auf den Finanzmärkten und das schwächere Wachstum der Weltwirtschaft.

Erhoben wurde die Umfrage in der ersten Maihälfte und damit zu einer Zeit, in der sich der Zollstreit zwischen den USA und China gerade drastisch verschärfte. Seitdem kündigte US-Präsident Donald Trump zudem neue Abgaben auf Waren aus Mexiko an - damit will er das Nachbarland zwingen, härter gegen illegale Einwanderung vorzugehen.