Türkische Lira verliert an einem Tag 19 Prozent ihres Werts

US-Präsident heizt Währungskrise in Türkei mit neuen Strafzöllen weiter an

Istanbul (AFP) - Inmitten eines erbitterten Streits um die Inhaftierung eines US-Pastors und des dramatischen Absturzes der türkischen Lira hat US-Präsident Donald Trump neue Strafzölle gegen die Türkei verhängt. Unter Verweis auf die schlechten Beziehungen zur Türkei verkündete Trump am Freitag im Kurzmitteilungsdienst Twitter eine Verdopplung der Zölle auf Stahl und Aluminium. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan rief zum "nationalen Kampf" gegen den "Wirtschaftskrieg" auf, während die Lira um 19 Prozent einbrach.

Türkische Lira fällt auf 5,43 zum Dollar © AFP

"Ich habe gerade die Verdopplung der Zölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei genehmigt", schrieb Trump auf Twitter. "Unsere Beziehungen mit der Türkei sind derzeit nicht gut!" Das Weiße Haus teilte allerdings später mit, Trump habe nur Vorbereitungen für die Verhängung der Strafzölle angeordnet. Bis diese tatsächlich wirksam werden, dürfte es daher noch etwas dauern. Die Beziehungen der beiden Nato-Partner werden derzeit durch eine ganze Reihe von Streitfragen belastet, darunter die Inhaftierung des US-Pastors Andrew Brunson.

Die türkische Währungskrise zog wegen der Sorgen um mögliche Auswirkungen besonders auf den Finanzsektor auch international die Börsen ins Minus. Der deutsche Leitindex Dax verlor in Frankfurt fast 1,94 Prozent. Die Aktien der Deutschen Bank sackten sogar um 4,56 Prozent ab, die der Commerzbank um 3,88 Prozent. Auch der Euro gab im Vergleich zum Dollar nach.

Angesichts des Streits um Brunson war die türkische Lira bereits in den vergangenen Tagen dramatisch eingebrochen, doch trieben die neuen Strafzölle die Währung nun weiter in den Abgrund. Nach Trumps Tweet erreichte die Lira 6,62 zum Dollar - das war ein Verlust von 19 Prozent an einem Tag. Später stieg der Lira-Kurs wieder leicht an. Befeuert wird der Absturz aber auch durch die Untätigkeit der Zentralbank und die Unwilligkeit der Regierung, ihren wirtschaftspolitischen Kurs anzupassen.

Bei einer Kundgebung in Bayburt rief Präsident Erdogan zum "nationalen Kampf" gegen den "Wirtschaftskrieg" auf. Zudem appellierte er an die Türken, ihre ausländischen Devisen in Lira umzutauschen, um ihren Kurs zu stützen: "Wenn Ihr Dollar, Euro oder Gold unter dem Kopfkissen habt, geht zur Bank und tauscht es in türkische Lira. Dies ist ein nationaler Kampf."

Noch während Erdogan in Bayburt sprach, sackte die Lira weiter ab. Der Präsident, der wiederholt eine ausländische Verschwörung gegen die Türkei beklagt hatte, machte in der osttürkischen Stadt eine "Zinslobby" für den Verfall der türkischen Währung verantwortlich. Am Vorabend hatte er gesagt: "Sie mögen ihre Dollar haben, doch wir haben unser Volk, unser Recht und unseren Gott."

Die Äußerungen Erdogans verstärkten den Eindruck, dass der Präsident weiter nicht gewillt ist, gegen den Verfall der Lira einzuschreiten. Ökonomen dringen auf eine Anhebung der Leitzinsen, doch ist Erdogan ein erklärter Gegner hoher Zinsen. Zwar ist die Zentralbank nominell unabhängig, doch steht sie massiv unter Druck der Regierung.

Finanz- und Wirtschaftsminister Berat Albayrak, der zugleich der Schwiegersohn Erdogans ist, betonte am Freitag bei der Vorstellung eines "neuen Wirtschaftsmodells" für die Türkei die Bedeutung der Unabhängigkeit der Zentralbank. Seine Äußerungen hatten jedoch keine Auswirkungen auf den Lirakurs.

Die "Financial Times" berichtete am Freitag, die Europäische Zentralbank (EZB) prüfe die Auswirkungen der Währungskrise auf Banken wie die spanische BBVA, die italienische UniCredit und die französische BNP Paribas. Diese besitzen hohe Anteile an türkischen Banken.