Wegen Corona-Pandemie gelangt nicht genügend Kleingeld in Umlauf

US-Regierung bittet Bürger um Zahlung mit Münzgeld

Washington (AFP) - Wegen der Corona-Pandemie ist in den USA nicht genügend Kleingeld in Umlauf - die Regierung in Washington hat die Menschen deshalb aufgerufen, wieder mehr mit Münzen zu bezahlen. "Das Problem ist, dass die Zirkulation quasi gestoppt wurde, weil die Geschäfte und Banken geschlossen waren", sagte der Chef der Notenbank Federal Reserve, Jerome Powell, am Mittwoch (Ortszeit) vor Journalisten.

Millionen US-Bürger zahlen nach wie vor mit Bargeld statt mit Bankkarten © AFP

Die Regierung appellierte an die Bürger, ihr Münzgeld entweder in Geschäften auszugeben oder bei ihrer Bank einzuzahlen. Powell sagte, die Regierung habe eine "Münzgeld-Taskforce" gebildet, die das Problem anpacken soll.

Nach wie vor zahlten viele US-Bürger nicht mit EC- oder anderen Bankkarten, erklärte der Münzhersteller U.S. Mint unlängst. "Für Millionen Amerikaner ist Bargeld die einzige Form des Bezahlens, und Bargeldzahlungen basieren darauf, dass es Münzen zum Wechseln gibt."

Dieses Jahr würden 1,6 Milliarden Münzen pro Monat hergestellt, erklärte U.S. Mint. Im Schnitt der vergangenen Jahre wurden monatlich rund eine Milliarde Münzen produziert.