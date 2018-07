Pekings sieht sich zu "notwendigen Gegenmaßnahmen gezwungen"

US-Strafzölle gegen China in Kraft getreten

Washington (AFP) - Die US-Strafzölle gegen China sind am Freitag in Kraft getreten. Die Zölle von 25 Prozent auf chinesische Produkte im Wert von 34 Milliarden Dollar (29 Milliarden Euro) gelten seit Mitternacht (Ortszeit in den USA). Sie betreffen 818 Produkte, darunter Autos, Flugzeugteile und Festplatten.

USA und China belegen sich mit Strafzöllen © AFP

China kündigte wie erwartet umgehend Gegenmaßnahmen an: Das Land sehe sich "gezwungen, notwendige Gegenmaßnahmen" zu ergreifen, erklärte ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums.

Peking hatte zuvor bereits angekündigt, auf die US-Zölle mit Gegenzöllen in gleicher Höhe reagieren zu wollen. Der Schwerpunkt sollte auf US-Agrarimporten liegen.

US-Präsident Donald Trump begründet seine auch im eigenen Land umstrittene Strafzollpolitik mit dem enormen US-Handelsdefizit gegenüber China, das er als Ausdruck einer unfairen Handelsbeziehung betrachtet. Rund um den Globus schürt der Konflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften die Angst vor einem dramatischen Konjunktureinbruch.