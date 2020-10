Insolvenzverwalter wertet Verkauf als "wichtigen Meilenstein"

US-Tochter des insolventen Finanzdienstleisters Wirecard verkauft

Aschheim (AFP) - Das Nordamerika-Geschäft des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard hat einen Käufer gefunden. Die Anteile wurden an die US-Holdinggesellschaft Syncapay verkauft, wie Insolvenzverwalter Michael Jaffé am Donnerstagabend mitteilte. Er bezeichnete den Verkauf als "wichtigen Meilenstein bei der Verwertung des Vermögens der Wirecard AG im besten Interesse der Gläubiger". Dem Geschäft müssen nun noch die Aufsichtsbehörden zustimmen.

Wirecard-Zentrale in Aschheim bei München © AFP

Wirecard North America ist den Angaben zufolge einer der Marktführer in den USA für die Ausgabe von Prepaid-Kreditkarten. Dem Insolvenzverwalter gelang damit ein weiterer Verkauf einer Wirecard-Auslandstochter. Im August ging die brasilianische Tochtergesellschaft an die in der US-Technologiebörse Nasdaq notierte PagSeguro-Gruppe.

Wirecard hatte Ende Juni Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen aus Aschheim bei München soll jahrelang seine Bilanzen gefälscht haben. Insgesamt 1,9 Milliarden Euro, die auf Konten in Asien liegen sollten, sind nicht auffindbar. Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Mit dem Wirecard-Skandal beschäftigt sich auch ein Untersuchungsausschuss des Bundestags.