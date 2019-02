Aufschwung verliert aber im vierten Quartal an Kraft

US-Wirtschaft mit stärkstem Wachstum seit drei Jahren

Washington (AFP) - Die US-Wirtschaft hat 2018 das stärkste Wachstum seit drei Jahren erlebt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 2,9 Prozent, wie das Handelsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Das waren 0,7 Punkte mehr als im Jahr zuvor. Allerdings verlor der Aufschwung im letzten Quartal an Kraft.

Die US-Wirtschaft hat im zweiten Quartal mächtig an Fahrt gewonnen © AFP

Zwischen Oktober und Dezember schrumpfte das Wachstum auf 2,6 Prozent. Im dritten Quartal hatte das BIP noch um 3,4 Prozent zugelegt. Auch dies war bereits ein Rückgang - im zweiten Quartal waren noch noch 4,1 Prozent erzielt worden.

Allerdings hatten die Analysten für das vierte Quartal mit einem noch niedrigeren Anstieg des BIP gerechnet. Auch wurde mit dem Wachstum über das Gesamtjahr hinweg das von US-Präsident Donald Trump gesteckte Ziel fast erreicht. Er hatte zu seinem Amtsantritt vor zwei Jahren eine jährliche Zunahme des BIP um drei Prozent als Marke gesetzt.

Das überparteiliche Haushaltsbüro des US-Kongresses sagte allerdings im Januar voraus, dass das Wachstum sich in diesem Jahr deutlich auf 2,3 Prozent verlangsamen werde. Als Grund nannten die Experten ein Nachlassen der von Trumps Steuersenkungen ausgehenden Impulse. Das Weiße Haus hingegen erwartet ein ähnlich starkes Wachstum wie 2018.