Brüssel kündigt umgehend Gegenmaßnahmen an

USA erheben ab Freitag Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump macht Ernst: Ab Freitag erheben die USA Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU. Das teilte US-Handelsminister Wilbur Ross am Donnerstag mit. Die EU kündigte umgehend Gegenmaßnahmen an. Verhandlungen der EU über eine dauerhafte Ausnahme von den Strafzöllen in den vergangenen Wochen waren erfolglos geblieben.

Stahlarbeiter in Niedersachsen © AFP

Trump hatte die Zölle im März verhängt: 25 Prozent auf Stahlimporte und zehn Prozent auf Aluminium. Er nahm die EU - wie auch die beiden wichtigen Handelspartner Mexiko und Kanada - jedoch vorläufig davon aus, um Raum für die Verhandlungen zu geben. Seither gab es zahlreiche Gespräche, in denen es nicht nur um den Handel mit Stahl und Aluminium, sondern generell um den Warenverkehr zwischen den USA und Europa ging.

Handelsminister Ross sagte am Donnerstag, die Gespräche in den vergangenen Wochen hätten nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis geführt. Die EU hatte bis zuletzt versucht, eine dauerhafte Ausnahme von den Zöllen zu erreichen. Erst danach, erklärte sie stets, sei sie bereit, mit den USA auch in breiter angelegte Handelsgespräche einzusteigen.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kündigte nach der Entscheidung Washingtons umgehend Gegenmaßnahmen für die nächsten Stunden an. "Das ist ein schlechter Tag für den Welthandel", sagte er. Die EU-Kommission hat bereits eine Liste mit US-Waren im Wert von 2,8 Milliarden Euro erstellt, die sie ihrerseits mit Strafzöllen belegen könnte - etwa auf Motorräder, Jeans und Whiskey.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte kurz vor Bekanntgabe der Zölle, die EU werde "klug, entschieden und gemeinsam" antworten. Sie sei sich mit den Partnern in der Europäischen Union einig, dass diese Zölle nicht vereinbar seien mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO), sagte die Kanzlerin in Lissabon nach einem Treffen mit dem portugiesischen Ministerpräsidenten António Costa.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wandte sich bei einem Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi in Berlin gegen Protektionismus. "Protektionismus und Abschottung gegenüber dem Freihandel dürfen nicht wieder die Oberhand gewinnen", sagte Maas mit Blick auf die US-Handelspolitik.

Trump beklagt ein eklatantes Ungleichgewicht zu Lasten der USA im Handel mit Europa. Er hat bereits auch mit Strafzöllen auf europäische Autos gedroht.

Der Industrie- und Handelskammertag (DIHK) kritisierte, mit der Einführung von Strafzöllen selbst gegen engste Verbündete "brechen die USA internationales Recht". Verlieren würden alle, erklärte DIHK-Präsident Eric Schweitzer: US-Verbraucher, europäische Unternehmen sowie der Produktionsstandort USA. Die Begründung für die Zölle sei an den Haaren herbeigezogen. Trump hatte die Maßnahmen mit einer Bedrohung der nationalen Sicherheit begründet.

Jetzt gelte es, europäische Geschlossenheit zu zeigen, forderte Schweitzer. "Im Zweifel sind Gegenmaßnahmen nötig, um die EU-Position zu stärken. Sonst besteht die Gefahr, dass Zugeständnisse unsererseits zu immer neuen Zumutungen aus den USA führen – zum Schaden unserer Wirtschaft."

Mindestens jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hängt laut DIHK am Export, fast jeder zweite Euro kommt aus dem Auslandsgeschäft. Für offene Märkte und international faire Wettbewerbsbedingungen einzustehen, sei deshalb oberstes Gebot – "notfalls auch mit härteren Bandagen".

Die Stahlindustrie in Deutschland forderte Schutzmaßnahmen für die betroffenen Unternehmen: Sie müssten zumindest vor umgelenkten Handelsströmen geschützt werden, erklärte Verbandspräsident Hans Jürgen Kerkhoff. Er sprach sich gleichzeitig dafür aus, dass die Politik ihre Bemühungen fortsetzen solle, eine permanente Ausnahme für die EU-Stahlindustrie zu erreichen.

Auch Mexiko kündigte am Donnerstag umgehend Gegenmaßnahmen an. Das Wirtschaftsministerium in Mexiko-Stadt erklärte, es bedaure und verurteile die Entscheidung der USA. Die Zölle seien weder angemessen noch begründet.