Wirtschaft schrumpft im zweiten Quartal annualisiert um 32,9 Prozent

USA erleiden wegen Coronavirus historischen Konjunktureinbruch

Washington (AFP) - Die USA haben wegen der Coronavirus-Krise einen beispiellosen Konjunktureinbruch erlitten. Im zweiten Quartal ging das Bruttoinlandsprodukt aufs Jahr gerechnet um 32,9 Prozent zurück, wie die Statistikbehörde BEA am Donnerstag mitteilte. Das war der stärkste Einbruch seit Beginn der Statistik im Jahr 1947.

Arbeitslose in Washington © AFP

Die Behörde veröffentlichte sogenannte annualisierte Zahlen. Diese sind nicht vergleichbar mit der Entwicklung von einem Quartal zum nächsten, wie es beispielsweise bei den am Donnerstag in Deutschland veröffentlichten Konjunkturzahlen der Fall ist. Vielmehr wird die Entwicklung innerhalb eines Quartals auf das gesamte Jahr hochgerechnet.

Die Coronavirus-Pandemie hat die USA in eine schwere Wirtschaftskrise gestürzt. Die Arbeitslosigkeit ist massiv angestiegen. Laut am Donnerstag veröffentlichten Zahlen meldeten sich in der vergangenen Woche erneut 1,43 Millionen Menschen arbeitslos.