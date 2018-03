Stahlseile unter anderem aus Italien und Großbritannien im Visier

USA kündigen Antidumping-Maßnahmen auf Stahlprodukte aus mehreren EU-Ländern an

New York (AFP) - Im Handelskonflikt mit dem Ausland nehmen die USA Stahlprodukte aus mehreren EU-Ländern ins Visier. Das US-Handelsministerium billigte am Dienstag (Ortszeit) Antidumping-Maßnahmen gegen den Import von Stahlseilen aus Italien, Spanien und Großbritannien sowie aus Südkorea und der Türkei. Diese Länder hätten ihre Produkte in den USA unter Wert verkauft, erklärte das Ministerium zur Begründung.

Fabrik in Pennsylvania © AFP

Die Bandbreite der Maßnahmen bewege sich zwischen rund 3,8 Prozent im Fall der Türkei und gut 147,6 Prozent für Großbritannien, erklärte das Handelsministerium. Die Entscheidung muss noch von der Internationalen Handelskommission der USA gebilligt werden. Die fraglichen Importe aus den fünf Ländern hatten 2016 einen Umfang von insgesamt 160,4 Millionen Dollar (heute 130,7 Millionen Euro).

Die US-Regierung erklärte zu den Maßnahmen weiter, sie reagiere damit auf Beschwerden heimischer Stahlunternehmen - darunter Nucor Corporation und Charter Steel. Die USA hatten Anfang März Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 beziehungsweise zehn Prozent angekündigt. Sie sollen am Freitag in Kraft treten. Derzeit bemühen sich die Bundesregierung und die EU eindringlich darum, von den Strafzöllen ausgenommen zu werden.