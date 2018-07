US-Handelsbeauftragter Lighthizer rechtfertigt US-Strafzölle

USA legen bei WTO Beschwerde gegen EU-Vergeltungszölle ein

Washington (AFP) - Die USA haben Beschwerde bei der Welthandelsorganisation WTO gegen zahlreiche ihrer Handelspartner eingereicht, die mit Vergeltungszöllen auf die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium reagiert haben. Diese von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle seien sowohl per US-Gesetzgebung als auch per internationaler Handelsregeln "vollkommen rechtmäßig und begründet", erklärte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer am Montag. Die Vergeltungszölle, die unter anderen auch die EU verhängt hat, verstießen dagegen gegen WTO-Regeln.

Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer © AFP

Die Beschwerde bei der WTO richtet sich gegen die EU, gegen China, Kanada, Mexiko und die Türkei. Trump hatte die Strafzölle auf Stahl und Aluminium im März verhängt - die EU, Kanada und Mexiko bekamen einen Aufschub bis Anfang Juni. China verhängte im April Gegenzölle, die Türkei am 21. Juni, die EU am 22. Juni. Kanada setzte Vergeltungszölle am 1. Juli in Kraft, Mexiko am 5. Juni.

Der Internationale Währungsfonds hatte am Montag gemahnt, die aktuellen Handelskonflikte seien kurzfristig die größte Bedrohung für die Weltwirtschaft. Trump hat bereits mit weiteren neuen Importaufschlägen gedroht, darunter auf europäische Autos und chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar.