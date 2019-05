Trump: Delegation kommt für Abkommen in die USA

USA vor neuen Gesprächen im Handelsstreit mit China zuversichtlich

Washington (AFP) - Kurz vor der Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China hat Washington Hoffnungen auf ein baldiges Abkommen zwischen den beiden großen Volkswirtschaften geschürt. China habe sie darüber informiert, dass die Verhandlungsdelegation in die USA komme, "um ein Abkommen zu beschließen", schrieb US-Präsident Donald Trump am Mittwoch im Internetdienst Twitter.

US-Präsident Trump © AFP

Der US-Präsident bezog sich auf den Verhandlungsführer und stellvertretenden chinesischen Regierungschef Liu He, der am Donnerstag und Freitag in Washington erneut über eine Lösung im Handelskonflikt beraten will. "Wir werden sehen", twitterte Trump weiter. Er selbst sei aber "sehr glücklich" über die jährlichen "über 100 Milliarden Dollar an Zöllen", die die US-Kassen füllten.

Der Streit zwischen den USA und China hatte sich erst in den vergangenen Tagen wieder zugespitzt. Trump kündigte am Sonntag per Tweet plötzlich eine weitere Zollerhöhung für chinesische Waren im Umfang von 200 Milliarden Dollar an - sie soll demnach ab Freitag greifen. Als Begründung hieß es von Seiten des Handelsbeauftragten Robert Lighthizer, China habe bereits gegebene Zusagen zurückgezogen. Trumps Finanzminister Steven Mnuchin äußerte sich ähnlich.

China hielt trotzdem an den für Donnerstag und Freitag geplanten Gesprächen fest. Aus Sorge vor der Entwicklung im Handelsstreit gaben die Kurse an der Wall Street nach Börsenbeginn am Mittwoch leicht nach.