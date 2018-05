Aufsichtsbehörden sprechen sich für Vereinfachung der Volcker-Regel aus

USA wollen Einschränkungen für Banken bei Spekulationsgeschäften lockern

Washington (AFP) - In den USA bahnt sich eine weitere Lockerung der nach der Finanzkrise verschärften Regeln für die Bankenbranche an. Die US-Aufsichtsbehörden sprachen sich am Mittwoch für eine "Vereinfachung" der sogenannten Volcker-Regel aus, die riskante Spekulationsgeschäfte der Geldinstitute beschränken soll. Der inzwischen 90-jährige frühere US-Notenbankchef Paul Volcker selbst mahnte, das Herzstück der Regel nicht aufzuweichen.

Die US-Notenbank in Washington © AFP

Die nach Volcker benannte Vorschrift ist ein zentraler Bestandteil der Finanzmarkt-Reformen des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, die eine Wiederholung der Finanzkrise verhindern sollen. Sie schränkt den sogenannten Eigenhandel der Banken ein, bei denen die Institute nicht durch Kundengeschäfte, sondern im eigenen Namen und auf eigene Rechnung kurzfristige Gewinne etwa durch Wertpapierhandel erzielen können. Neben solchen Spekulationsgeschäften sind den Banken auch eigene Hedgefonds verboten, mit denen sich hohe Renditen erreichen lassen - bei gleichzeitig hohem Risiko.

Die Bankenlobby hatte sich massiv für Änderungen der Volcker-Regel eingesetzt, vor allem große Investmentbanken wie Goldman Sachs und Morgan Stanley. Sie beklagten, dass durch die Maßnahme auch sichere Geschäfte abgewürgt würden, etwa um sich gegen Risiken abzusichern oder Kunden Liquidität zu verschaffen. Wegen der Komplexität der Regel und den Kosten für die Banken verlangten aber auch kleinere Kreditinstitute Änderungen.

US-Präsident Donald Trump hatte bereits kurz nach seiner Amtseinführung Anfang Februar 2017 angeordnet, die Zügel für den Finanzsektor zu lockern. Bereits in der vergangenen Woche hatte Trump mit seiner Unterschrift die Entschärfung des 2010 eingeführten Dodd-Frank-Gesetzes abgesegnet, zu dem auch die Volcker-Regel gehört.

Kritiker des Präsidenten fürchten, dass dies Teil einer größeren Strategie zur Aufweichung von Vorschriften für die Finanzbranche ist, die in eine weitere Krise münden könnte. Die den Demokraten nahestehende Denkfabrik Center for American Progress warnte am Mittwoch vor einem wachsenden Risiko für die Wirtschaft und die Steuerzahler. Die Änderungen würden dazu führen, dass Banken "eher gegen ihre Kunden wetten, als ihnen zu dienen".

Paul Volcker selbst forderte, das Grundprinzip der Regel, "dass von Steuerzahlern gestützte Bankengruppen jeglicher Größe nicht an Eigenhandelsgeschäften teilnehmen, die in Konflikt zum grundsätzlichen Interesse der Öffentlichkeit und der Kunden stehen", dürfe nicht untergraben werden.

Der von Trump nominierte US-Notenbankchef Jerome Powell betonte, die nun vorgesehenen Änderungen würden lediglich "die Ungewissheit und die Komplexität" beenden, die es den Banken schwer gemacht hätten, die Volcker-Regel "ohne übermäßige Belastungen" anzuwenden. Sicherheitstandards würden damit hingegen "nicht geopfert", erklärte der neue Fed-Chef, der sein Amt im Februar angetreten hatte.

Auch künftig sollen Eigenhandelsgeschäfte für Banken weiter tabu sein. Gleichzeitig soll der Handlungsspielraum für die Geldhäuser dadurch erweitert werden, dass etwa Vermögenswerte, die weniger als 60 Tage gehalten werden, nicht automatisch als kurzfristige Anlage eingestuft werden und damit unter eine striktere Regulierung fallen. Nach dem Vorstoß der Fed gilt nun eine Frist von 60 Tagen für öffentliche Stellungnahmen zu der geplanten Lockerung.

Der Bundesverband deutscher Banken begrüßte eine Anpassung der Volcker-Regel als "sinnvollen Schritt in die richtige Richtung". Die bisherige Anwendung sei "zu komplex und an vielen Stellen unklar oder schlichtweg praxisfern gewesen", erklärte Hauptgeschäftsführer Christian Ossig. Die USA hätten erkannt, "dass eine klar durchdachte und angemessene Regulierung entscheidend für einen starken Finanzmarkt und die Wirtschaft ist".

Eine Überprüfung der Regulierung sei auch in Deutschland und Europa nötig, forderte Ossig. In Zeiten von wachsendem Protektionismus sei es im Interesse der Wirtschaft, dass der europäische Finanzmarkt gestärkt werde. "Die USA sind uns in diesem Punkt einige Schritte voraus."