Papier sinkt drei Dollar unter Ausgabepreis ab

Uber-Aktie rutscht kurz nach Börsenstart ab

New York (AFP) - Der Börsenstart des US-Fahrdienstvermittlers Uber ist zumindest in den ersten Minuten enttäuschend verlaufen. Kurz nachdem Uber-Chef Dara Khosrowshahi am Freitagmittag (Ortszeit) traditionsgemäß an der Wall Street die Glocke zum Börsendebüt geläutet hatte, rutschte die Aktie vom Ausgabepreis von 45 Dollar (rund 40 Euro) auf rund 42 Dollar ab. Das entsprach einem Wertverlust von etwa sechs Prozent.

Uber-Chef Dara Khosrowshahi an der Wall Street © AFP

Mit dem Ausgabepreis der Aktie war der Marktwert des erst zehn Jahre alten Unternehmens auf mehr als 82 Milliarden Dollar veranschlagt worden. Uber sammelte mit der Notierung 8,1 Milliarden Dollar frisches Geld ein. Es war eines der bislang größten Börsendebüts eines Technologie-Unternehmens.

Der Uber-Börsengang gilt als Meilenstein für die junge Branche der auf Smartphone-Apps basierenden Fahrtvermittlungsdienste. Allerdings ist Ubers Börsendebüt von Unsicherheiten behaftet. Der Konkurrent Lyft - das zweitgrößte Unternehmen der Sparte - ging Ende März an die Börse und erlebte seither eine Talfahrt.

Die Zweifel an der Zukunftsperspektive der neuartigen Fahrdienstvermittler richten sich vor allem auf deren Geschäftsmodell. Uber wie Lyft fahren bislang nur Verluste ein. Beide Unternehmen wollen sich aber über ihr bisheriges Kerngeschäft der Fahrtenvermittlung hinaus fortentwickeln und setzen darauf, bei der Zukunftstechnologie selbstfahrender Autos kräftig mitzumischen.