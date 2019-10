US-Fahrdienstanbieter muss weiter Kosten sparen

Uber streicht erneut mehrere hundert Stellen

New York (AFP) - Der US-Fahrtenvermittler Uber streicht erneut mehrere hundert Jobs. Firmenchef Dara Khosrowshahi kündigte in einem Schreiben an die Belegschaft, den das Portal TechCrunch am Montag veröffentlichte, den Abbau von rund 350 Stellen an. Tage wie diese seien "schwierig für uns alle", räumte er darin ein. Er selbst und die Führung des Unternehmens täten alles, um derlei Schritte zu vermeiden.

Uber streicht erneut Stellen © AFP

Von den Stellenstreichungen betroffen sind demnach unter anderem der Essenslieferdienst Uber Eats, der Bereich autonomes Fahren und erneut das Marketing. Dem Fachportal zufolge sind mehr als 70 Prozent der von der neuen Entlassungswelle betroffenen Mitarbeiter in Kanada und den USA für Uber tätig.

Um Kosten zu sparen und auf einen wirtschaftlich profitableren Kurs einzuschwenken, hatte das US-Unternehmen bereits im Juli 400 Jobs und im September noch einmal 435 Stellen gestrichen - unter anderem in der Technologieabteilung und im Marketing.

Seit Uber 2011 in San Francisco die ersten Fahrdienste anbot, ist das Unternehmen rasant gewachsen. Zugleich verpulverte Uber im Zuge dieser Wachstumsstrategie Milliardenbeträge und auch die Aktien liegen mittlerweile deutlich unter dem ursprünglichen Ausgabepreis nach dem Börsengang im Mai. Nach Angaben des Unternehmens arbeiteten zuletzt über 22.000 Menschen für Uber.