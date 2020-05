Fahrdienstvermittler stellt am Donnerstag Geschäftszahlen vor

Uber streicht wegen Corona-Krise 3700 Arbeitsplätze

Washington (AFP) - Der US-Fahrdienstvermittler Uber streicht wegen der Coronavirus-Pandemie 3700 Stellen in Kundendienst und Rekrutierungsabteilungen. Das entspricht rund 14 Prozent der weltweiten Belegschaft, in der die Fahrer nicht mitgezählt werden. Uber machte die Ankündigung am Mittwoch in einer Börsenmitteilung. Konzernchef Dara Khosrowshahi will demnach bis zum Ende des Jahres auf sein Grundgehalt verzichten.

Uber streicht tausende Stellen © AFP

Uber stellt am Donnerstag seine neuesten Geschäftszahlen vor. Wegen der Coronavirus-Pandemie ist die Zahl der Fahrten mit Fahrdiensten deutlich zurückgegangen. Uber-Konkurrent Lyft hat angekündigt, 17 Prozent seiner Arbeitsplätze streichen zu wollen.