US-Anbieter verweist auf soziale Verbesserungen

Uber streitet vor oberstem britischen Gericht gegen Status seiner Fahrer als Angestellte

London (AFP) - Der US-Fahrdienstleister Uber streitet seit Dienstag in einem Berufungsverfahren vor dem obersten Gericht Großbritanniens gegen die Einstufung seiner Fahrer als Angestellte. Die große Mehrheit der Fahrer wolle freiberuflich tätig sein, zudem habe das Unternehmen in den vergangenen Jahren eine Reihe sozialer Verbesserungen eingeführt, begründete der Chef von Uber in Nord- und Osteuropa, Jamie Heywood, die Haltung seines Unternehmens. Demnach haben die Fahrer etwa kostenlos Zugang zu Gesundheitsvorsorge und bezahlter Elternzeit.

Uber war gegen das Urteil eines britischen Gerichts in früherer Instanz in Berufung gegangen, in dem die Fahrer als Angestellte eingestuft worden waren. Laut dieser Entscheidung haben sie ein Anrecht auf Bezahlung nach Mindestlohn und bezahlten Urlaub. Uber kämpft zudem in einem anderen Verfahren gegen eine Entscheidung der Stadt London vom November, dem US-Anbieter die Lizenz für die britische Metropole zu entziehen.