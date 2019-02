Gewerkschaft NGG fordert Wertschätzung der Beschäftigten

Umfrage: 62 Prozent im Hotel- und Gaststättengewerbe wollen kürzere Arbeitszeiten

Stuttgart (AFP) - Die Beschäftigten im Hotel- und Gaststättengewerbe wünschen sich mehrheitlich kürzere Arbeitszeiten und beklagen unzuverlässige Dienstpläne. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) unter Angestellten in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Wie die NGG am Donnerstag mitteilte, nahm nach Einschätzung von 81 Prozent der Befragten die Arbeitsbelastung in den vergangenen Jahren zu, 62 Prozent wünschen sich kürzere Arbeitszeiten.

Hotelfachangestellte in Erfurt © AFP

Insgesamt 66 Prozent berichteten von teils auch sehr kurzfristigen Änderungen im Dienstplan, bei 72 Prozent der Befragten fallen regelmäßig ungeplante Überstunden an. Außerdem gaben 75 Prozent der Beschäftigten an, sie könnten nach der Arbeit nicht richtig abschalten. In die Auswertung der NGG flossen die Angaben aus 1012 ausgefüllten Antwortbögen aus den vier Bundesländern ein.

Für die Beschäftigten stelle sich ganz konkret die Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie auch nach der gesellschaftlichen Teilhabe, erklärte die Gewerkschaft. Dass so viele Beschäftigte nach Dienstschluss nicht richtig abschalten könnten, habe außerdem gesundheitliche Folgen, warnte die NGG.

Um die Attraktivität der Branche zu steigern, müsse die "Wertschätzung der Beschäftigten deutlich mehr Gewicht bekommen", forderte die NGG. Verlässliche Arbeitszeiten, weniger Überstunden und eine respektierte Freizeit müssten Standard werden.