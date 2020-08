Ifo-Institut sieht "regelrechten Boom" in Corona-Krise

Umfrage: Fast alle Fahrradhändler sind mit ihrer Geschäftslage zufrieden

München (AFP) - Die deutschen Fahrradhändler gehören laut einer Ifo-Umfrage zu den größten Gewinnern der Corona-Krise. Wie das Forschungsinstitut am Donnerstag in München mitteilte, sind nahezu alle Fahrradhändler mit ihrer aktuellen Geschäftslage zufrieden. Der Wert in der Konjunkturumfrage liegt demnach bei 95 Punkten; höchstens möglich sind 100 Punkte.

Fahrradfahrer in Berlin © AFP

"Die Fahrradhändler erleben einen regelrechten Boom", erklärte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Befragungen. Besonders gut läuft es der Umfrage zufolge derzeit auch beim Bau- und Heimwerkbedarf. Hier beträgt der Wert 83,1 Punkte. Dahinter folgen Nahrungs- und Genussmittel (62,8 Punkte), Möbel- und Einrichtungshäuser (40,7), die Händler von Unterhaltungselektronik (29,7) und Computer-Händler (33,3).

"Traurig" sieht es nach Angaben Wohlrabes dagegen bei Bekleidungshändlern aller Art inklusive dem Bereich Schuhe aus, ebenso bei Läden mit Leder- und Täschnerwaren. Die entsprechenden Zahlen liegen bei minus 60,9 und minus 85,0 Punkten. "Bei den Autohändlern lief es zuvor richtig schlecht, und auch sie kommen jetzt eher langsam wieder raus aus dem Corona-Tal", erklärte Wohlrabe weiter. Der Wert dort liegt bei minus 37,0 Punkten.