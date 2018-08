Zwei von fünf Haushalten würden Geld für Sportfernsehen ausgeben

Umfrage: Fußballfans würden im Schnitt 15 Euro für Sportübertragung bezahlen

Düsseldorf (AFP) - Am Freitag beginnt wieder die Fußball-Bundesliga und wer die Spiele seiner Lieblingsmannschaft nicht im Stadion verfolgen kann, muss für eine Live-Übertragung meistens zahlen. Laut einer der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag vorliegenden Umfrage der Unternehmensberatung PwC sind zwei von fünf Haushalten in Deutschland bereit, für Sportübertragungen Geld auszugeben. Im Mittel würden sie 15 Euro pro Monat dafür zahlen.

David Alaba (l) vom FC Bayern und Pavel Kaderabek von Hoffenheim im Kopfballduell © AFP

Knapp einem Fünftel ist die Live-Übertragung sogar mehr als 20 Euro wert. Während jeder zweite Mann zahlungswillig ist, zeigt sich bei den Frauen nur jede Dritte dazu bereit. Die meisten Fußball-Fans sind dagegen, dass die Übertragungsrechte für Spiele sich auf noch mehr Anbieter verteilen könnten.

Die meisten Deutschen verfolgen Sportberichterstattung nach wie vor im Free-TV, über Radio und Zeitung. Erst danach kommen soziale Medien, Streamingdienste und Bezahlfernsehen. Digitale Medien nehmen aber an Bedeutung zu und vor allem junge Sportfans wünschen sich mehr Flexibilität bei der Wahl der Medien.