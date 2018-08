Landwirte nennen Vorgaben zu Ferkelkastration und "gesellschaftliche Stimmung"

Umfrage: Hälfte der Sauenhalter in Deutschland denkt ans Aufgeben

Osnabrück (AFP) - Mehr als die Hälfte aller Sauenhalter in Deutschland will in den kommenden zehn Jahren aufgeben. Gründe seien die "Flut" der Auflagen für die Aufzucht von Ferkeln, die "fehlende Perspektive" und die "gesellschaftliche Stimmung" hierzulande, ergab eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN). Sie forderte von der Politik, die Auflagen für die Ferkelzüchter auch auf europäischer Ebene durchzusetzen, um im Wettbewerb bestehen zu können.

Sau mit Ferkeln © AFP

Die ISN befragte 645 Ferkelerzeuger - Kleinstbetriebe mit weniger als 20 Sauen und Großbetriebe mit mehreren tausend Tieren. Rund 52 Prozent gaben demnach an, sie dächten in den nächsten zehn Jahren ans Aufgeben. Etwa jeder sechste Betrieb teilte mit, er wolle bereits innerhalb der nächsten zwei Jahre aufhören - vor allem kleine Betriebe. Rund 15 Prozent der Betriebe gaben an, sie wollten in die Schweinemast investieren, also umsteigen.

Die ISN rechnete hoch, dass demnach künftig bis zu 25 Prozent weniger Sauen in Deutschland gehalten würden. Dann müssten "deutlich über" 20 Millionen Ferkel aus dem Ausland importiert werden.

In Deutschland ist es ab Anfang kommenden Jahres verboten, Ferkel ohne Betäubung zu kastrieren. Tierschützer kritisieren zudem das Kupieren der Schwänze bei Ferkeln und enge Kastenstände für Sauen vor der Abferkelung. "Die deutschen Schweinehalter werden es nicht durchhalten, ab 2019 zu deutlich höheren Standards produzieren zu müssen, während ihre Berufskollegen aus den Nachbarstaaten mit niedrigeren Standards nach Deutschland liefern", erklärte die ISN.