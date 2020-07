Knapp zehn Prozent der Bürger wollen in nächster Zeit Darlehen aufnehmen

Umfrage: Immobilienkäufe Hauptgrund für Kreditaufnahme

Berlin (AFP) - Pläne für den Kauf einer Immobilie sind einer Umfrage zufolge aktuell der Hauptgrund für Verbraucher, einen Kredit aufzunehmen. 35,7 Prozent der Teilnehmer einer Erhebung für das Kreditportal Smava gaben an, ihre in nächster Zeit geplante Kreditaufnahme habe diesen Zweck, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. 23,9 Prozent nannten die Finanzierung von Konsumgütern, zum Beispiel eines Autos, und 18,2 Prozent planen Anschaffungen für Haus oder Garten.

Geldscheine © AFP

Der Umfrage zufolge haben derzeit 8,9 Prozent der Bürger vor, in nächster Zeit einen Kredit aufzunehmen. Für die Erhebung hatte das Meinungsforschungsunternehmen Civey im Auftrag von Smava im Juni mehr als 10.000 Menschen ab 18 Jahren online befragt.