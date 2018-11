Jeder Sechste verschenkt Geschenke weiter

Umfrage: Jeder Dritte verschenkt Gebrauchtes zu Weihnachten

Frankfurt/Main (AFP) - Mehr als ein Drittel der Deutschen (37 Prozent) verschenkt zu Weihnachten gebrauchte Dinge. In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos gab dabei jeder Fünfte (19 Prozent) an, in den letzten fünf Jahre gezielt gebrauchte Dinge gekauft zu haben, um diese an Weihnachten zu verschenken. Auch nicht mehr benötigte Gegenstände aus dem eigenen Besitz sind schon bei 17 Prozent der Befragten unter dem Weihnachtsbaum gelandet.

Geschenke unter einem Weihnachtsbaum © AFP

Ipsos befragte Mitte November online 1000 deutschsprachige Verbraucher. 16 Prozent von ihnen verschenkten demnach auch schon mal Gegenstände weiter, die sie selbst geschenkt bekommen haben. Meist handelte es sich dabei um Bücher, Alkohol, Deko-Artikel, Kosmetika oder Süßwaren.

Rund jeder zweite Deutsche (53 Prozent) verschenkte der Umfrage zufolge zu Weihnachten in den vergangenen fünf Jahren ausschließlich neu Gekauftes. Während bei den 50- bis 70-Jährigen nur gut ein Viertel (28 Prozent) Gebrauchtes weitergeben, ist es bei den 16 - bis 29-Jährigen die Hälfte (48 Prozent). Während vier von zehn Frauen (40 Prozent) kein Problem damit haben, gebrauchte Gegenstände unter den Weihnachtsbaum zu legen, tun das nur drei von zehn Männern (33 Prozent).

Wer Gebrauchtware zum Verschenken kauft, greift neben Büchern und CDs oder DVDs am häufigsten zu Smartphones, Tablets und Notebooks sowie diversen Freizeitartikeln. Haushalte mit Kindern kaufen überdurchschnittlich häufig gebrauchte Geschenke (25 Prozent). Elf Prozent aller Befragten kaufen indes gar keine Weihnachtsgeschenke.