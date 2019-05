Die meisten Deutschen lehnen eine Altersfreigabe ab zwölf Jahren aber ab

Umfrage: Jeder Vierte plant Anschaffung eines E-Scooters

Heidelberg (AFP) - Gefährlich, aber interessant: Die meisten Deutschen halten elektrische Tretroller einer Umfrage zufolge für unsicher oder gefährlich - dennoch plant rund jeder Vierte, sich einen E-Scooter anzuschaffen, wie das Vergleichsportal Verivox am Montag mitteilte. Eine andere Umfrage des Instituts YouGov für die Finanzberatung Swiss Life Select ergab zudem, dass 67 Prozent eine Altersfreigabe der E-Scooter ab zwölf Jahren ablehnen.

Mann fährt auf elektrischem Tretroller © AFP

Jeder Zweite hält die E-Roller der Verivox-Umfrage zufolge für unsicher, weil sie keinen ausreichenden Schutz bei einem Unfall bieten. Fast jeder Vierte (22,6 Prozent) hält sie zudem für eine Gefahr für den Straßenverkehr. E-Roller auf Gehwegen zuzulassen, sieht ein Drittel (31,9 Prozent) der Befragten skeptisch. 28,6 Prozent lehnen das komplett ab.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte vergangene Woche erklärt, er wolle die zunächst geplante Erlaubnis für die Tretroller auf Gehsteigen streichen. Der Bundesrat stimmt voraussichtlich am Freitag über die sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung ab.

Mehr als 24 Prozent der für Verivox Befragten planen dennoch "auf jeden Fall" oder "wahrscheinlich", in den kommenden zwei Jahren einen E-Scooter zu kaufen. Rund 31 Prozent sagten, sie planten dies "vielleicht". Vorteile sehen die Befürworter der E-Roller vor allem bei der Parkplatzsuche und bei den gesparten Benzinkosten. Für die Analyse befragte das Meinungsforschungsinstitut Innofact im April online 1082 Menschen zwischen 16 und 69 Jahren.

Der Umfrage für Swiss Life Select zufolge kann sich knapp die Hälfte der Befragten (48 Prozent) vorstellen, mit den Fahrzeugen vor allem kleinere Einkäufe zu erledigen. Auch die Fahrten zur Arbeit, in die Schule oder in die Uni wurden genannt (36 Prozent) sowie kleinere Ausflüge in der näheren Umgebung (35 Prozent).

Außerdem gaben in der Umfrage neun Prozent der Befragten an, sie würden vom Auto auf einen E-Scooter umsteigen. Vier Prozent sagten das über das Motorrad und zehn Prozent über die öffentlichen Verkehrsmittel. Mehr als ein Drittel der Deutschen betrachtet die Tretroller als ergänzendes Fahrzeug.

Die E-Scooter sollen bereits ab zwölf Jahren freigegeben werden. Allerdings lehnten in der Studie 67 Prozent der Befragten diese Altersfreigabe ab. YouGov befragte für Swiss Life Select im Mai 2061 Erwachsene.