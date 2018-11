Zwei Drittel bevorzugen Selbstbedienungskassen

Umfrage: Mehr als die Hälfte der Verbraucher offen für Roboter-Verkäufer

Düsseldorf (AFP) - Viele Verbraucher sind unzufrieden mit Verkäufern im Laden - und wünschen sich maschinelle Unterstützung. 55 Prozent der Verbraucher glauben, dass Roboter einen Mehrwert im Laden schaffen, wie eine Umfrage der Unternehmensberatung PwC ergab, die AFP am Mittwoch vorlag. Am nützlichsten fänden die Kunden Roboter demnach, wenn sie ihnen den schnellsten Weg zum Produkt zeigen beziehungsweise alle wichtigen Informationen wie Preis oder Inhaltsstoffe nennen.

Kassiererin wiegt Gemüse ab © AFP

Allerdings sind vor allem Verbraucher über 40 Jahre noch skeptisch und können sich derzeit überwiegend nicht vorstellen, einen Roboter-Verkäufer zu nutzen. So sind es vor allem die Jüngeren, die sich mehr digitale Dienste im Geschäft wünschen. 43 Prozent der unter 30-Jährigen wollen etwa im Internet sehen, ob ihr Produkt im Laden vorrätig ist. Jeder Dritte der Jüngeren will das Produkt bereits online kaufen und dann im Laden nur noch abholen, und ebenso viele wollen vorher sehen, wie voll es im Laden und an der Kasse ist.

Für einen schnelleren Einkauf würden viele Verbraucher auch selbst sorgen: 61 Prozent der Kunden sehen in Selbstbedienungskassen, an denen sie Produkte selbst scannen und bezahlen, eine Verbesserung des Bezahlvorgangs. Für die Erhebung ließ PwC insgesamt 1000 Verbraucher befragen.