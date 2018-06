Kommission soll sich demnach um Sicherung von Arbeitsplätzen kümmern

Umfrage: Mehrheit der Deutschen für raschen Ausstieg aus der Kohle

Berlin (AFP) - Die Deutschen plädieren laut einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage für einen raschen Ausstieg aus der Kohleverstromung. In einer Befragung im Auftrag von mehreren Ökostrom-Unternehmen sagten fast 80 Prozent, erneuerbare Energien müssten die Kohleverstromung so schnell wie möglich ablösen. Die wichtigste Aufgabe der Kohlekommission, die am Mittwoch von der Regierung eingesetzt werden soll, sehen die Befragten demnach in der Sicherung von Arbeitsplätzen.

Kühltürme eines Braunkohlekraftwerks © AFP

Danach befragt, worauf die Kommission ihre Arbeitsschwerpunkte legen solle, nannten 74 Prozent die Sicherung von Arbeitsplätzen in den betroffenen Regionen; im Osten Deutschlands sogar 80 Prozent. 72 Prozent sagten, die Kommission müsse Maßnahmen für einen gezielten Ökostromausbau ausarbeiten. 64 Prozent gaben an, die Kommission solle einen Fahrplan zum Erreichen der deutschen Klimaziele festlegen, und 44 Prozent wünschen sich von der Kommission, dass sie ein konkretes Datum für den kompletten Kohleausstieg nennt.

Das Meinungsforschungsinstitut Kantar Emnid befragte Anfang Juni rund 1000 Deutsche im Auftrag der Ökostromanbieter Elektrizitätswerke Schönau, Greenpeace Energy, Naturstrom, Lichtblick sowie des Bündnisses Bürgerenergie.

Das Bundeskabinett soll am Mittwoch das Mandat für die geplante Kohlekommission beschließen. Das Gremium mit dem Titel "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" soll bis Ende des Jahres einen Plan vorlegen, wie Deutschland sozialverträglich aus der Kohleverstromung aussteigen kann.

Der Kommission sollen Vertreter von Gewerkschaften, Arbeitgeber- und Industrieverbänden angehören, dazu Wissenschaftler, Betroffene und Umweltschützer sowie Bundestagsabgeordnete. Die Liste umfasste zuletzt 31 Namen.