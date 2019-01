Aber nur zwei Prozent nutzen Angebote regelmäßig

Umfrage: Mehrheit der Deutschen offen für Ridesharing-Sammelfahrten

Berlin (AFP) - Sich per Smartphone-App mit anderen Fahrgästen zu Sammelfahrten zusammenzuschließen spielt bislang nur für einen Bruchteil der Bundesbürger eine Rolle - doch das Interesse an diesen sogenannten Ridesharing-Angeboten ist einer Umfrage zufolge groß. Zwar nutzen bislang lediglich zwei Prozent solche Fahrten regelmäßig und weitere drei Prozent selten, wie der Digitalverband Bitkom am Mittwoch mitteilte. Zusätzlich 46 Prozent der Deutschen haben demnach allerdings Interesse daran.

Frau mit Smartphone © AFP

"Die Idee von Sammelfahrten ist nicht neu", erklärte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. "Aber erst dank digitaler Technologien kann der Anbieter wirklich optimale Routen erstellen und das macht den Service attraktiv." Beim Ridesharing wird per App ein Fahrtziel angegeben. Das Ridesharing-Fahrzeug nimmt dann auf dem Weg dorthin weitere Fahrgäste mit derselben oder einer ähnlichen Fahrtrichtung mit.

Nach Angaben von Bitkom sind die Angebote damit für Nutzer eine Alternative wenn etwa spät abends kein Bus mehr fährt oder ein Taxi zu teuer ist. Ridesharing sei nicht nur kostengünstig, sondern auch umweltschonend, betonte der Verband.

Laut der Umfrage, für die insgesamt 1003 Bundesbürger ab 16 Jahren telefonisch befragt wurden, sagen 82 Prozent, dass Ridesharing besonders in ländlichen Regionen hilfreich ist, in denen oft keine ausreichende Versorgung mit öffentlichem Nahverkehr besteht. Knapp sieben von zehn (69 Prozent) sind zudem der Meinung, dass Ridesharing eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden ÖPNV mit Bussen und Bahnen ist.

Dagegen meint nur jeder Zweite (50 Prozent), dass Ridesharing eine Alternative zum klassischen Taxi darstellt. Aber ebenfalls jeder Zweite (52 Prozent) gibt an, auf ein eigenes Auto verzichten zu können, wenn Ridesharing flächendeckend verfügbar wäre.