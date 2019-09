Fast die Hälfte vermeidet Rücksendungen oder macht möglichst Sammelbestellung

Umfrage: Online-Kunden achten zunehmend auf Umweltschutz

Bonn (AFP) - Die Deutschen achten einer Umfrage zufolge beim Online-Shopping zunehmend auch auf den Umweltschutz. 46 Prozent von rund 3100 repräsentativ Befragten sagten in einer Umfrage für die Postbank, sie würden nur noch Produkte bestellen, die sie wahrscheinlich nicht zurückschicken müssen. 42 Prozent gaben an, sie würden Produkte möglichst gesammelt und in einer Lieferung bestellen. Allerdings wollen demnach nur zehn Prozent ihre Online-Käufe der Umwelt zuliebe einschränken.

Die Umfrage lag AFP am Samstag vor. Die Postbank ließ das fünfte Jahr in Folge untersuchen, welche Entwicklungen sich in Bezug auf die Digitalisierung abzeichnen. Mittlerweile erledigt demnach fast jeder vierte Deutsche mehr als die Hälfte seiner Einkäufe im Netz - im Schnitt sind es fast 30 Prozent der Besorgungen und Anschaffungen. Bei den unter 40-Jährigen liegt dieser Anteil bei 36 Prozent.

Die Online-Kunden schätzen laut der Umfrage besonders die größere Auswahl und die bessere Vergleichbarkeit von Produkten und Angeboten im Netz. Jeder Zweite empfindet es demnach als Vorteil, Warteschlangen und Gedränge zu entgehen. Gekauft werden im Internet vor allem Bücher, DVDs und Videospiele, Unterhaltungselektronik sowie Haushalts- und andere Elektrogeräte. Im Geschäft vor Ort kaufen die Menschen dagegen lieber Lebensmittel, Drogerieartikel oder Möbel ein.