Plus von 2,7 Prozent

Umsatz des Einzelhandels steigt das zehnte Jahr in Folge

Wiesbaden (AFP) - Deutschlands Verbraucher waren im vergangenen Jahr in Kauflaune - der Einzelhandel machte entsprechend gute Geschäfte. Der Umsatz stieg preisbereinigt um 2,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Das war der zehnte Anstieg in Folge. Im Dezember kletterten die Umsätze im Jahresvergleich um 0,8 Prozent.

Euro-Banknote © AFP

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hatte ein Umsatzplus von real 2,8 Prozent prognostiziert. Der private Konsum ist einer der wichtigsten Wachstumstreiber in Deutschland.