Allerdings weiter massiv unter Vorjahresniveau

Umsatz von Restaurants im Mai deutlich gestiegen

Wiesbaden (AFP) - Restaurants haben sich im Mai von den Corona-bedingten Umsatz-Abstürzen der Vormonate erholt. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilt, stieg der Umsatz infolge der Lockerungen der Pandemie-Schutzmaßnahmen im Gastgewerbe im Mai kalender- und saisonbereinigt um real 44,9 Prozent gegenüber April. Allerdings war der Umsatz demnach real um 64 Prozent geringer als im Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Februar 2020, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland, war der Umsatz preisbereinigt um 64,9 Prozent niedriger.

Café auf dem Kennedy-Platz in Essen © AFP

Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen erzielten den Angaben zufolge im Vergleich zum Mai 2019 preisbereinigt 80 Prozent niedrigere Umsätze. In der Gastronomie fiel der Umsatz gegenüber dem Vorjahresmonat real um 54,6 Prozent. Innerhalb der Gastronomie lag der reale Umsatz der Caterer im Mai 2020 um 54,1 Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats.

Ursache waren laut Statistischem Bundesamt die wegen der Corona-Pandemie verhängten Verbote von Übernachtungen touristischer Gäste in Hotels und anderen Ferien- und Freizeiteinrichtungen sowie die Schließung der Gaststätten mit Ausnahme von Abhol- und Lieferdiensten im März und April dieses Jahres. In der Zeit vom 9. bis 18. Mai wurden diese Regelungen nach und nach in allen Bundesländern gelockert.