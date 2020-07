Zahl täglich aktiver Nutzer steigt deutlich auf 186 Millionen

Umsatz von Twitter stürzt trotz steigender Nutzerzahlen um fast 20 Prozent ab

New York (AFP) - Trotz steigender Nutzerzahlen hat der US-Kurzbotschaftendienst Twitter im zweiten Quartal einen deutlichen Umsatzrückgang verzeichnet. Die Einnahmen sanken im Vergleich zum Vorjahresquartal um 19 Prozent auf 683 Millionen Dollar (590 Millionen Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Insgesamt verbuchte der Konzern einen Nettoverlust von 1,23 Milliarden Dollar, was aber vor allem mit Rückstellungen für Steuerzahlungen zusammenhängt.

Internet-Kurzbotschaftendienst Twitter © AFP

Die für Werbekunden wichtige Zahl der täglich aktiven Nutzer stieg um 24 Prozent auf 186 Millionen. Für den Einbruch bei den Einnahmen machte der Konzern die sinkenden Werbeerlöse infolge der Corona-Krise und der Rassismus-Debatte in den USA verantwortlich. Die wichtigen Umsätze durch Werbung, die bereits im ersten Quartal zurückgegangen waren, sanken demnach um 23 Prozent. Während der jüngsten Proteste gegen Rassismus in den Vereinigten Staaten und den damit verbundenen Unruhen hätten zahlreiche Unternehmen ihren Werbeetat gekürzt oder Werbung ganz ausgesetzt.