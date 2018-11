Senat weist Szenario als "extrem unwahrscheinlich" zurück

Umwelthilfe hält Dieselfahrverbot auf Berliner Stadtautobahn für unvermeidbar

Berlin (AFP) - Das Gerichtsurteil zu Dieselfahrverboten in Berlin könnte erheblich größere Auswirkungen haben als angenommen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) veröffentlichte am Dienstag ihre Einschätzung, wonach auch Teile der Berliner Stadtautobahn A100 ab kommendem Sommer wegen deutlicher Überschreitung der Stickstoff-Grenzwerte für Dieselfahrzeuge gesperrt werden müssten. Ein Senatssprecher bezeichnete dies als "extrem unwahrscheinlich".

Grundlage der DUH-Einschätzung ist das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts vom 9. Oktober, wonach auf acht Straßen Fahrverbote unvermeidlich sind. Ferner ordnete das Gericht an, die Wirkung geplanter Luftreinhaltemaßnahmen an 117 weiteren Straßen streng zu überwachen. Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) fügte sich dem Urteil und kündigte Dieselfahrverbote für Juli 2019 an, wobei es Ausnahmeregelungen für Anwohner und Handwerker geben soll.

Die Stadtautobahn A100 war nicht Teil des von der Umwelthilfe angestrengten Verfahrens, weil sie vom Senat nicht in der Liste von Straßen mit anhaltenden Grenzwertüberschreitungen aufgeführt worden war. Die Umwelthilfe präsentierte Zahlen aus dem Berliner Umweltatlas, denen zufolge an der Stadtautobahn in Höhe der Berliner Messe der zulässige jährliche Mittelwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) pro Kubikmeter Luft um 35 Mikrogramm überschritten wird.

Dabei handelt es sich allerdings um Modellrechnungen für das Jahr 2015. Eine Prüfung von Dieselfahrverboten an der A100 sei "zwingend", sagte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch. Die Umwelthilfe erwartet, dass auch Teilabschnitte der A100 unter die angekündigten Fahrverbote fallen müssen - und zwar auch für Fahrzeuge der Schadstoffklassen 6a bis 6c sowie Diesel-Lkw.

Ein Sprecher der Berliner Verkehrssenatorin sagte AFP: "Wir halten Fahrverbote auf der Stadtautobahn für extrem unwahrscheinlich, weil sich der Verkehr ansonsten in Wohngebiete verlagern würde." Fahrverbote könnten auch nicht im Interesse der Umwelthilfe liegen. "Die Stadtautobahn soll Wohngebiete ja gerade entlasten."

Der Senat legte Modellrechnungen vor, denen zufolge im Jahr 2020 im betroffenen Gebiet nur noch drei Straßenabschnitte mit rund 1660 Anwohnern deutlich über dem Grenzwert liegen werden - und das ohne weitere Luftreinhaltemaßnahmen. Der Sprecher der Verkehrssenatorin sprach von "leichten Überschreitungen, die wir hoffen, in den Griff zu bekommen". Ein Dieselfahrverbot für Teile der Stadtautobahn sei unverhältnismäßig.

Den Verkehrssenat würde ein Dieselfahrverbot auf Teilen der A100 vor große Probleme stellen. Die viel befahrene Strecke ist für zahlreiche Berufspendler alternativlos. Zugleich könnte der Senat emissionsstarke Dieselfahrzeuge schwerlich an der betroffenen Stelle durch die Stadt leiten. Fahrverbotszonen werden damit wahrscheinlicher. Resch schlug vor, Berlin könne im Alleingang eine blaue Plakette einführen.

"Wird die Lebensader A100 blockiert, ist der totale Verkehrsinfarkt vorprogrammiert", erklärte der verkehrspolitische Sprecher der Berliner AfD-Fraktion, Frank Scholtysek. Seine Fraktion befürworte eine Teilüberbauung des betroffenen Streckenabschnitts.

DUH-Geschäftsführer Resch forderte erneut Hardware-Nachrüstungen: "Wir meinen, dass der Berliner Dieselbesitzer dafür kämpfen muss, dass er sein Auto nachrüsten kann." Eine Hardware-Lösungen ist bei den meisten Autoherstellern aber nicht in Sicht.