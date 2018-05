Messungen nach Kindergärten und Schulen in einem Meter Höhe

Umwelthilfe will bei Stickoxid-Messungen Belastung von Kindern berücksichtigen

Berlin (AFP) - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will bei ihren Messungen der Stickoxid-Belastung in den Städten künftig auch die Belastung von Kleinkindern in den Blick nehmen. Offizielle Messungen zur Luftqualität fänden wie gesetzlich vorgeschrieben in zwei bis vier Metern Höhe statt, damit werde aber nicht berücksichtigt, dass Kleinkinder den Auspuffrohren besonders nahe seien, monierte die DUH am Donnerstag. Sie kündigte deshalb zusätzliche Messungen nahe Kindergärten und Schulen in einem Meter Höhe an.

Berufsverkehr in Düsseldorf © AFP

Die DUH startet nach eigenen Angaben am Freitag eine zweite Messreihe zur Erhebung der Stickstoffdioxid-Belastung, ausgewählt wurden Standorte in mehreren hundert Klein- und Großstädten. An insgesamt 583 Messorten werde die Belastung der Atemluft auch auf Atemhöhe von Kindergartenkindern gemessen, kündigte die Umwelthilfe an. Die Welthandelsorganisation (WHO) und unabhängige Forschungseinrichtungen wiesen seit Jahren auf die besondere Belastung und Gefahr dauerhafter Gesundheitsschäden gerade bei Kleinkindern hin, das müsse berücksichtigt werden.

Die seit Donnerstag geltenden bundesweit ersten Diesel-Fahrverbote in Hamburg bezeichnete die DUH als "kleinen aber wichtigen Schritt" für saubere Luft". Die Sperrung zweier Straßenabschnitte zeige die rechtliche Machbarkeit von Fahrverboten und deren Wirksamkeit, erklärte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch. Hamburg müsse die Fahrverbote aber noch in diesem Sommer auf alle Straßen ausdehnen, die eine Überschreitung der Stickstoffdioxid-Werte zeigten.