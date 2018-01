SPD-Politikerin lobt Sondierungsergebnis zum Glyphosat-Ausstieg

Umweltministerin Hendricks fordert Einigkeit in Landwirtschaftspolitik

Berlin (AFP) - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat mehr Einigkeit in der Agrarpolitik angemahnt. "Wir brauchen einen Agrarkonsens", erklärte sie am Dienstag. Nur mit einem solchen Konsens könnten die Umwelt- und Akzeptanzprobleme der Landwirtschaft gelöst und den Landwirten eine sichere Zukunft gegeben werden, sagte sie. Der Bauernverband (DBV) forderte "Realismus" beim Erkennen und Lösen von Problemen.

Stall in Nordrhein-Westfalen © AFP

Viel zu lange schon spalte eine Agrarpolitik nach dem Motto "Wachse oder Weiche" Landwirtschaft und Gesellschaft, beklagte Hendricks im Rahmen eines Agrarkongresses ihres Ministeriums. "Wir haben einen Atomkonsens, wir machen uns bei der Kohle auf einen gemeinsamen Weg." Auch bei diesem dritten zentralen umweltpolitischen Thema sei die Zeit reif für Versöhnung und Konsens.

Die Agrarpolitik steht in dieser Woche im Fokus einer Reihe von Veranstaltungen sowie der Grünen Woche. Die Messe beginnt am Freitag in Berlin. Am Samstag beginnt außerdem die bundesweite Aktion der Bewegung "Wir machen euch satt!" von Seiten der Landwirte. Auch die jährliche Großdemo "Wir haben es satt" findet am Samstag in Berlin statt, die eine Agrarwende fordert.

Hendricks lobte vor diesem Hintergrund den im Sondierungspapier zwischen Union und SPD vereinbarten Ausstieg aus der Nutzung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat. "Wenn wir jetzt aus der Nutzung von Glyphosat aussteigen und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln insgesamt deutlich verringern, ist das ein erster wichtiger Schritt hin zu einer neuen, nachhaltigen Landwirtschaftspolitik", erklärte sie.

Ein weiterer Baustein sei eine Neuordnung der EU-Agrarförderung. Die Landwirte müssten für ihre Leistungen für "Umweltschutz, Tierwohl und Landschaftspflege" fair entlohnt werden, erklärte Hendricks. Insgesamt wies sie auf Probleme wie das Insektensterben und die Nitratbelastung in Grund- und Trinkwasser hin. Landwirte würden außerdem aufgrund der sinkenden Akzeptanz intensiver Landwirtschaft und wegen geringer Produktpreise unter Druck geraten.

Mit der "Naturschutz-Offensive 2020" wolle das Ministerium sich dafür einsetzen, Umwelt-, Natur- und Klimaschutz in der Landwirtschaft gezielt zu fördern. Agrarsubventionen sollten etwa nicht mehr nur nach der Größe der bewirtschafteten Fläche vergeben werden.

DBV-Umweltexperte Steffen Pingen erklärte derweil, Demonstrationen gegen die Landwirtschaft seien nicht dazu geeignet, sich aufeinander zuzubewegen. Für die Politik sei notwendig zu erkennen, dass in der Agrar- und Umweltpolitik unterschiedliche Zielsetzungen einer Abwägung bedürften. Einseitige nationale Standards in offenen Agrarmärkten würden "ins Leere laufen und ihr Ziel verfehlen", sagte Pingen.