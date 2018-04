Insektensterben "wirklich dramatisch"

Umweltministerin Schulze hofft auf Verbot von Neonikotinoiden in Brüssel

Berlin (AFP) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) setzt darauf, dass mehrere bienenschädliche Insektengifte am Freitag in Brüssel verboten werden. Das Insektensterben sei "wirklich dramatisch", sagte Schulze im ZDF-"Morgenmagazin". Deswegen hoffe sie, dass das von der EU-Kommission geforderte Verbot von drei bienenschädlichen Insektiziden in freier Natur eine Mehrheit bekomme. "Dann ist binnen drei Monaten Schluss mit Neonikotinoiden."

Honigbiene an einer Kirschblüte © AFP

Regierungsvertreter der EU-Mitgliedstaaten stimmen gegen Mittag über eine weitere Einschränkung des Einsatzes der bienenschädlichen Neonikotinoide ab. Die Kommission hat gefordert, den Freilandeinsatz von drei Stoffen dieser Insektizide vollständig zu verbieten. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat die Schädlichkeit der Stoffe für Wild- und Honigbienen bestätigt.

Sollte es zu einem Verbot kommen, blieben der Einsatz anderer Neonikotinoide und der Einsatz im Gewächshaus weiterhin erlaubt. Umweltschützer fordern ein vollständiges Verbot von Neonikotinoiden.