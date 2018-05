"Da, wo die Luft besonders schlecht ist"

Umweltministerin Schulze schlägt stufenweise Nachrüstung von Diesel-Autos vor

Berlin (AFP) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) geht im Streit um die technische Nachrüstung von Dieselfahrzeugen auf die Hersteller zu. "Mir geht es nicht darum, sofort flächendeckend in Deutschland alle Diesel nachzurüsten", sagte Schulze der Zeitung "Die Welt" vom Montag. "Ich plädiere für einen Stufenplan und dafür, zunächst gezielt Fahrzeuge dort nachzurüsten, wo die Luft besonders schlecht ist. Also dort, wo Fahrverbote drohen."

Bundesumweltministerin Svenja Schulze © AFP

Die Gesamtkosten für solche Nachrüstungen lägen "dann eher im niedrigen einstelligen Milliardenbereich", sagte Schulze weiter. Die Ministerin bekräftigte, die Automobilindustrie sei in der Pflicht, die Nachrüstungen zu bezahlen.

Es gebe keine Möglichkeit, sie dazu zu zwingen, räumte Schulze gegenüber der "Welt" ein. Die Hersteller seien aber in einer "moralischen Verantwortung" gegenüber den Verbrauchern: "Sie waren es, die besonders umweltfreundliche Dieselautos versprochen haben, und nun müssen sie liefern." Ohne Nachrüstungen werde das Vertrauen der Verbraucher weiter sinken, die Dieselabsatzzahlen würden weiter in den Keller gehen.

In Hamburg treten am Donnerstag die bundesweit ersten Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Kraft. Die Stadt verbietet dann auf zwei Straßen auf Teilabschnitten die Durchfahrt.