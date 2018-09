Forderung nach Hardware-Nachrüstung und Bekenntnis zu CO2-Minderung

Umweltorganisationen verlangen von Regierung Sofortmaßnahmen zur Verkehrswende

Berlin (AFP) - Mehrere Umweltschutzorganisationen haben der Bundesregierung Versagen bei der Aufarbeitung der Dieselkrise vorgeworfen und sofortige Maßnahmen für eine Verkehrswende gefordert. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) müsse sich "noch im September für eine verpflichtende Hardware-Nachrüstung für schmutzige Diesel-Pkw auf Kosten der Hersteller" aussprechen, forderten die Deutsche Umwelthilfe (DUH), der ökologische Verkehrsclub VCD und der BUND am Dienstag.

Verschmutzung in Stuttgart © AFP

Alle seit dem Bekanntwerden des Dieselskandals vor drei Jahren getroffenen Maßnahmen seien "auch in der Summe nicht geeignet", um den Ausstoß von Stickoxiden zeitnah im notwendigen Maße abzusenken, kritisierten die Umweltorganisationen. Statt alles daran zu setzen, den Skandal aufzuklären und in den deutschen Städten die seit 2010 geltenden Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) einzuhalten, werde an der "Vermeidung von Diesel-Fahrverboten" festgehalten.

Insbesondere Hardware-Nachrüstungen an den betroffenen Fahrzeugen könnten "die Luft in den Städten kurzfristig sauberer" machen, erklärte der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger. Jede Entscheidung dagegen sei also eine "Entscheidung für Fahrverbote". In Hamburg gelten seit Ende Mai die bundesweit ersten Diesel-Fahrverbote auf zwei Straßen. Für Stuttgart sind ab Januar Einschränkungen geplant.

Die DUH verwies darauf, dass derzeit in 115 Städten die Grenzwerte für NO2 überschritten würden. Das von der Regierung aufgelegte "Sofortprogramm Saubere Luft" werde dem Problem "in keiner Weise gerecht", monierte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Daher werde die Organisation weiterhin Diesel-Fahrverbote im Rahmen gerichtlicher Entscheidungen durchsetzen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte im Februar geurteilt, dass Diesel-Fahrverbote grundsätzlich zulässig sind.

Die Organisationen forderten außerdem eine rasche Positionierung der Bundesregierung zum CO2-Grenzwert für Pkw. "Der bisher vorliegende Vorschlag der EU-Kommission, den CO2-Ausstoß von Neuwagen bis 2030 um 30 Prozent zu senken, reicht nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen", erklärte Gerd Lottsiepen vom VCD. Eine Minderung um bis zu 70 Prozent bis 2030 sei stattdessen "notwendig, technisch machbar und volkswirtschaftlich sinnvoll". Hier müssten das Bundesverkehrs- und das Bundeswirtschaftsministerium ihre Blockadehaltung aufgeben.