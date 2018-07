VCD: "Reine Industrieförderung"

Umweltschützer kritisieren geplante Förderung von Hybrid-Dienstwagen

Berlin (AFP) - Der ökologische Verkehrsclub VCD kritisiert die Pläne der Bundesregierung zur Förderung von Elektro-Dienstwagen als "reine Industrieförderung". Denn auch Plug-In-Hybride würden massiv von der Förderung profitieren, erklärte der VCD am Dienstag. Diese Autos - mit einer Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor - seien aber schlecht für die Umwelt. Das Bundeskabinett will am Mittwoch eine Reform der Dienstwagenbesteuerung beschließen.

Hybrid-Schriftzug © AFP

Bislang ist es so, dass Mitarbeiter mit Dienstwagen ein Prozent des Listenpreises monatlich als Gehaltszuschlag versteuern müssen. Das Finanzministerium will diesen Zuschlag für Elektroautos ab Anfang 2019 bis Ende 2021 auf ein halbes Prozent senken, wie der AFP vorliegende Gesetzentwurf zeigt. Zu den förderfähigen Autos sollen auch Hybrid-Wagen zählen.

Der VCD argumentiert, dass die meisten Hybride nur jeweils weniger als 50 Kilometer rein elektrisch fahren können. Im Alltag werde überwiegend der Verbrennungsmotor genutzt. Angestellte hätten zudem wenig Anreiz, elektrisch zu fahren, weil viele Firmen Tankkarten ausgeben, mit der die Dienstwagennutzer auf Kosten des Unternehmens tanken können. Dienstwagennutzer würden deshalb oft das umständlichere Aufladen der Elektrobatterie zu Hause vermeiden.

Durch die steuerliche Bevorzugung könnten sich Manager teure Hybrid-Autos mit hunderten PS kaufen, die sie nun deutlich günstiger versteuern könnten. "Unglaubwürdig wird die Dienstwagenbesteuerung aus ökologischer Sicht, wenn den Steuerzahler die Förderung von Luxuslimousinen viel mehr kostet als die von effizienten, batterieelektrischen Autos", erklärte der VCD. "Sie ist unsozial und reine Industrieförderung."

Der VCD forderte, dass die Entlastung für Hybride deutlich geringer als für reine batteriebetriebene E-Autos ausfallen muss. Außerdem sollten Dienstfahrräder mit und ohne elektrischen Antrieb ebenfalls gefördert werden.