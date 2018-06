Entwurf am Freitag in erster Lesung im Bundestag

Umweltverbände fordern Nachbesserung des Gesetzes zur Musterfeststellungsklage

Berlin (AFP) - Vor der ersten Lesung im Bundestag zur Musterfeststellungsklage haben Umweltverbände von den Abgeordneten gefordert, dem Gesetzentwurf in der derzeitigen Fassung nicht zuzustimmen. In seiner jetzigen Form sei der Entwurf eine "reine Placebo-Maßnahme", erklärten die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der Dachverband Deutscher Naturschutzring (DNR) am Donnerstag. Eine Vielzahl hochqualifizierter Verbände im Umwelt- und Naturschutzbereich sei nicht klageberechtigt, hieß es zur Begründung.

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) © AFP

Das Bundeskabinett hatte vor rund einem Monat einen Gesetzentwurf zur Einführung einer Musterfeststellungsklage beschlossen, mit der Betroffene vertreten durch Verbände gemeinsam gegen Firmen vorgehen können. Das Vorhaben aus dem Haus von Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) ist im Koalitionsvertrag festgeschrieben.

Die Klagebefugnis der Verbände ist aber an hohe Hürden geknüpft. So müssen die Verbände laut Gesetzentwurf zum Beispiel mindestens 350 Mitglieder oder zehn Mitgliedsverbände haben und seit vier Jahren bestehen. So soll verhindert werden, dass sie sich zum Zweck einer Klage spontan gründen.

Ziel müsse es aber sein, dass die Klagemöglichkeit "allen Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutzverbänden zur Verfügung steht", forderten DUH und DNR. Besonders kleine Verbände verfügten über eine "jahrelang aufgebaute Fachexpertise" und statt der Mitgliederzahl oder der nötigen Listung beim Bundesamt für Justiz "sollte das Fachwissen ausschlaggebend sein", forderte DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner.