EU-Fachausschuss stimmt am Freitag über weitreichende Einschränkug ab

Umweltverbände fordern vollständiges Verbot von Neonikotinoiden

Brüssel (AFP) - Am Tag vor der Abstimmung über ein weitgehendes Verbot von drei Stoffen der Pestizidgruppe Neonikotinoide hat ein Bündnis von Umweltschutzverbänden ein vollständiges Verbot des Wirkstoffs gefordert. Es sei ein "dramatischer Insektenschwund" zu beobachten und zugleich nachgewiesen, dass Pestizide dafür verantwortlich seien, erklärten sechs Organisationen darunter der BUND und der WWF in einer gemeinsamen Erklärung am Donnerstag.

Biene im Anflug auf eine Blüte © AFP

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hatte Ende Februar in einer neuen Risikobewertung die Gefahr von Neonikotinoiden für Honig- und Wildbienen bestätigt. Die Kommission will den Freiluft-Einsatz von drei Stoffen der umstrittenen Insektizidklasse - namentlich Imidacloprid, Clothianidin und Thiamethoxam - in der EU nun verbieten.

Am Freitag werden Vertreter der Mitgliedstaaten in einem EU-Fachausschuss darüber abstimmen. Sollte es zu einem Verbot kommen, bliebe der Einsatz anderer Neonikotinoide und der Einsatz im Gewächshaus jedoch weiterhin erlaubt.