214 Millionen Übernachtungen von Januar bis Juni

Urlaubsland Deutschland: Zahl der Übernachtungen im ersten Halbjahr gestiegen

Wiesbaden (AFP) - Urlaub in Deutschland ist beliebt: Im ersten Halbjahr gab es hierzulande 214 Millionen Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Das war ein Anstieg um vier Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017.

Andrang am Timmendorfer Strand © AFP

Die Zahl der Übernachtungen von ausländischen Gästen erhöhte sich demnach um fünf Prozent auf 38,6 Millionen, die der Einheimischen stieg um vier Prozent auf 175,4 Millionen. Im Sommermonat Juni lag die Zahl der Übernachtungen mit 46,2 Millionen auf ungefähr demselben Niveau wie vor einem Jahr. Davon entfielen acht Millionen Übernachtungen auf ausländische Gäste.

Die Angaben des Statistischen Bundesamts beziehen sich auf Hotels und Herbergen mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten.