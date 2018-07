Urteil im Streit um oberirdische Gleise am Stuttgarter Hauptbahnhof erwartet

Leipzig (AFP) - Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verkündet am Donnerstag (11.00 Uhr) ein Urteil im Streit um die Zukunft der oberirdischen Gleisanlagen am Stuttgarter Hauptbahnhof nach Inbetriebnahme des neuen Tiefbahnhofs in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Hintergrund des Verfahrens ist das Vorhaben der 2011 gegründeten Stuttgarter Netz AG, die Anlagen zu übernehmen und weiter zu betreiben. Die Deutsche Bahn will sie dagegen im Zuge des Bahnprojekts Stuttgart 21 zurückbauen.

Bauarbeiten am Stuttgarter Hauptbahnhof © AFP

Die klagende Aktiengesellschaft will vor Gericht erreichen, dass das Eisenbahnbundesamt der Bahn einen Rückbau ohne ein vorheriges Stilllegungsverfahren untersagt. Das Verwaltungsgericht Stuttgart wies die Klage als unzulässig ab. Dagegen richtet sich die Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht.