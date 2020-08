Jedoch starke Nachfrage nach Elektroauto ID.3

VW-Händler erwarten Umsatz-Einbruch von bis zu 25 Prozent in diesem Jahr

München (AFP) - Die deutschen Volkswagen-Händler rechnen mit einem Umsatzeinbruch von bis zu 25 Prozent in diesem Jahr. Zwar ziehe das Geschäft seit Juli wieder spürbar an, sagte der Chef des deutschen Volkswagen- und Audi-Händlerverbands, Dirk Weddigen, dem Online-Portal Merkur.de in einem am Donnerstagabend veröffentlichten Interview. Doch sei auf Jahressicht der durch die Corona-Krise verursachte Absatz-Einbruch aus dem ersten Halbjahr "kaum noch aufzuholen".

Produktion des Elektroautos ID.3 in Zwickau © AFP

Insgesamt müssten sich die Händler im laufenden Jahr auf ein Minus von "20 bis 25 Prozent" beim Vertrieb von Neuwagen einstellen, sagte Weddigen. Die Produktions-Unterbrechungen sowie Schließungen von Autohäusern im Frühjahr hätten einen "Umsatzausfall von mindestens drei Monaten" zur Folge gehabt.

Große Hoffnungen setzen die Volkswagen-Händler allerdings in den bevorstehenden Marktstart des voll-elektrischen ID.3. Die Nachfrage nach dem Modell habe die Erwartungen "bei weitem übertroffen", sagte Weddigen. Die Lieferzeit liege statt der für die meisten Modelle üblichen vier bis sechs Wochen inzwischen bei rund vier Monaten. Der ID.3 mit der kleineren 45-kWh-Batterie sei für das laufende Jahr bereits nahezu ausverkauft.

"Viele Marktbeobachter werden sich wundern, wie schnell wir Tesla mit dem ID.3 überholen werden", sagte Weddigen. Das Modell soll ab Anfang September ausgeliefert werden.