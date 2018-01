Generalbevollmächtigter soll im Vorfeld der Studie von Tests gewusst haben

VW beurlaubt Cheflobbyisten Steg wegen Abgastests mikt Affen

Wolfsburg (AFP) - Der Volkswagen-Konzern hat erste personelle Konsequenzen aus der Affäre um Abgastests mit Affen gezogen und seinen Cheflobbyisten Thomas Steg beurlaubt. Steg habe erklärt, die "volle Verantwortung zu übernehmen", erklärte Konzernchef Matthias Müller. Der Vorstand habe sein Angebot, ihn zu beurlauben, angenommen. Die Kritik an den Abgastests riss nicht ab, die EU-Kommission zeigte sich "schockiert" und drängte die nationalen Behörden zum Handeln.

Steg im Sommer 2009 © AFP

Der frühere stellvertretende Regierungssprecher Steg war Leiter der Konzern-Außenbeziehungen und Nachhaltigkeit bei Volkswagen. Er werde "bis zur vollständigen Aufklärung der Vorgänge von seinen Aufgaben entbunden", erklärte VW. Der Konzern sei dabei, die Arbeit der inzwischen aufgelösten Europäischen Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor (EUGT) "genau zu untersuchen und alle nötigen Konsequenzen daraus zu ziehen".

Die "New York Times" hatte vergangene Woche über Versuche mit Affen in den USA berichtet, die Abgase eines VW-Autos einatmen mussten. Die von VW, BMW, Daimler und Bosch im Jahr 2007 gegründete EUGT hatte die Versuche in Auftrag gegeben. Am Sonntag wurde dann bekannt, dass sie auch Tests mit Menschen finanzierte.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung wusste Steg seit Mai 2013 von den bevorstehenden Tierversuchen, er wurde demnach über die Studie in den USA informiert. Steg sagte der "Bild"-Zeitung vom Dienstag, er ärgere sich "fürchterlich", dass er nicht konsequent eingegriffen habe. Außerdem kündigte er an, dass VW "Tierversuche für die Zukunft absolut ausschließen" wolle. VW wolle außerdem prüfen, wie es den betroffenen Affen heute gehe.

Die Studie hätte "weder mit Menschen noch mit Affen stattfinden dürfen", sagte Steg der Zeitung. Er bedauere dies sehr. "Das hatte mit wissenschaftlicher Aufklärung nichts zu tun." Volkswagen hatte sich bereits am Wochenende "klar von allen Formen der Tierquälerei" distanziert.

Am Dienstag kündigte der Konzern nun an, die Arbeit der EUGT "genau zu untersuchen und alle nötigen Konsequenzen daraus zu ziehen". Die Prüfung der Vorgänge werde "mit Hochdruck vorangetrieben". Die Aufgaben von Steg übernehme kommissarisch Jens Hanefeld, der bei VW für Internationale und Europäische Politik verantwortlich ist.

Der 57-jährige Sozialwissenschaftler Steg war zwischen 2002 und 2009 stellvertretender Regierungssprecher, zunächst unter Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und ab 2005 unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU). 2009 schied er aus dem Amt aus und war anschließend als selbständiger Kommunikationsberater tätig. Im Februar 2012 wurde er Cheflobbyist bei VW. Als Generalbevollmächtigter war er unter anderem für die Beziehungen des Unternehmens zu Regierungen in aller Welt verantwortlich.

EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska bezeichnete die Abgastests als "unethisch und inakzeptabel für jede europäische Firma im 21. Jahrhundert". Im Kurzbotschaftendienst Twitter fügte sie an: "Nur der Fehler einiger Individuen oder eher ein systematisches Problem der Firmenkultur?" In jedem Fall sei es "Zeit, in null Emissionen zu investieren".

Die Organisation Transparency International forderte ein härteres Durchgreifen gegenüber der Autolobby. Nicht nur die Nähe zwischen Politik und Autoindustrie gebe "Anlass zur Sorge". Auch die Unabhängigkeit der Wissenschaft sei gefährdet, wenn die Autoindustrie Studien zu den Folgen von Abgasen in Auftrag gebe. Die Bundesregierung müsse daher den Lobbyismus besser regeln und Unternehmen bei Fehlverhalten härter bestrafen.