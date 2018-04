Ab kommendem Jahr gilt Quote für Elektro- und Hybridwagen in der Volksrepublik

VW investiert bis 2022 rund 15 Milliarden Euro in E-Autos und autonomes Fahren

Wolfsburg (AFP) - Volkswagen steckt in den kommenden Jahren Milliarden in Elektroautos, autonomes Fahren und Mobilitätslösungen in China. Gemeinsam mit seinen Joint-Venture-Partnern werde der Konzern "bis 2022 rund 15 Milliarden Euro" investieren, teilte VW am Dienstag mit. Das Auto der Zukunft fahre nicht nur elektrisch, sondern es sei "vernetzt und eingebunden in ein digitales Ökosystem", erklärte VW-China-Chef Jochem Heizmann vor Beginn der Automesse in Peking.

VW-Werbung in Peking © AFP

China sei der größte Automobilmarkt der Welt, deshalb komme dem Land "bei allen Konzernmarken eine herausragende Rolle zu", ergänzte der neue Konzernchef Herbert Diess. VW treibe dabei die Anstrengungen für eine "sauberere, sicherere und intelligentere Mobilität" voran. Bis 2022 werde VW in China die Produktion von elektrischen Autos in mindestens sechs Fabriken an den Start bringen, kündigte Diess an.

China schreibt ab 2019 Quoten für Autos mit Elektro- oder Hybridantrieb vor. Dann müssen die Hersteller im Land zehn Prozent ihrer Verkäufe mit sauberen Fahrzeugen machen. Berechnet wird die Quote mit einem komplexen Punktesystem.