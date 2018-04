Diess: Wiederherstellung von Vertrauen nach Dieselkrise dauert noch Jahre

VW rüstet sich mit Führungswechsel und neuer Konzernstruktur für die Zukunft

Wolfsburg (AFP) - Mit einer neuen Führung und schlankeren Konzernstrukturen rüstet sich Volkswagen für die Herausforderungen der Zukunft. "Die Last ist auf viele Schultern verteilt", sagte der neue Konzernchef Herbert Diess am Freitag in Wolfsburg. Zu den Baustellen gehöre weiterhin der Dieselskandal: Durch die Abgaskrise habe VW "viel Vertrauen verloren", und es bleibe eine Aufgabe für die kommenden Jahre, dieses Vertrauen wieder herzustellen.

Der neue VW-Chef Diess © AFP

Diess war am Donnerstagabend vom Aufsichtsrat zum Nachfolger von VW-Chef Matthias Müller ernannt worden. Außerdem wurden der bisherige Generalsekretär des Konzernbetriebsrates, Gunnar Kilian, als neuer Personalvorstand eingesetzt und Porsche-Chef Oliver Blume in den Konzernvorstand befördert. Diess soll ein weiterer Manager, ein Chief Operation Officer, als "rechte Hand" zur Seite gestellt werden, diese Personalie ist aber noch offen.

Volkswagen beschloss zudem eine neue Konzernstruktur und führte die Markengruppen "Volumen" - unter anderem mit VW und Seat - sowie "Premium" mit Audi und "Super Premium" mit Porsche ein. Außerdem soll die Nutzfahrzeugsparte des Konzerns in eine Aktiengesellschaft mit Sitz in München umgewandelt und auf einen Börsengang vorbereitet werden. Durch die neue Struktur erhoffe sich VW Synergieeffekte und "schnellere und effizientere Entscheidungen", sagte Diess.

Nach Informationen des "Spiegel" könnte der Börsengang des Lastwagengeschäfts bis zu sieben Milliarden Euro in die Kasse spülen. Demnach will der Konzern bis zu 25 Prozent verkaufen. Auch Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch stellte am Freitag klar, dass es keine Überlegungen gebe, dass der Konzern die Kontrolle über das Lastwagengeschäft "aufgeben" wolle. Außerdem sei ein Börsengang kein Thema für dieses Jahr.

Die Dieselkrise betrachtet der Konzern noch nicht als ausgestanden. "Das wird eine lange Aufgabe und ein langer Weg sein", sagte Diess zum Ziel, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Die "Automobilwoche" zitierte zudem aus einem Brief von Diess an die Belegschaft, in dem der neue Konzernchef schreibt, dass die Dieselkrise "noch für lange Zeit mit Volkswagen verbunden" bleiben werde. "Nur wenn wir die Aufarbeitung ernsthaft und tiefgreifend vorantreiben, können wir daraus lernen, ähnliche Fehler in Zukunft zu vermeiden."

Volkswagen hatte im Herbst 2015 zugegeben, weltweit in rund elf Millionen Dieselfahrzeugen unterschiedlicher Marken eine Software zur Manipulation von Abgaswerten eingebaut zu haben. Die Fahrzeuge seien "in Ordnung gebracht" und durch Software-Updates seien die Stickoxid-Emissionen merklich gesenkt worden, sagte Diess.

Zugleich sprach sich der Konzernchef erneut gegen Hardware-Nachrüstungen aus, wie sie von Teilen der Politik gefordert werden. Diese seien "aufwendig" und machten "wenig Sinn". Es gebe effizientere und schnellere Maßnahmen, um die Luft in belasteten Städten zu verbessern.

Müller bleibt als Berater im Unternehmen. Er wünschte Diess und dem Team "viel Erfolg und das nötige Glück": "Unsere Industrie ist im Umbruch - wenig wird bleiben, wie es war", zitierte die "Automobilwoche" aus einem Brief Müllers an die Mitarbeiter. Volkswagen beweise jedoch, dass der Konzern bereit sei, "den Wandel mutig und konsequent zu gestalten".

Linken-Chef Bernd Riexinger kritisierte, Börsengänge seien "keine Antwort auf den Dieselskandal". Er erwarte von Konzernchef Diess, "dass er sich nicht nur damit beschäftigt, Gesichter an der Spitze auszutauschen und seinen Einfluss größtmöglich auszubauen". Beim Umbau des Konzerns müssten Transparenz, Verbraucherschutz und die Mitsprache der Beschäftigten im Vordergrund stehen.