VW startet Vorverkauf für elektrischen Hoffnungsträger ID

Berlin (AFP) - Deutschlands größter Autobauer Volkswagen will am Mittwoch (13.00 Uhr) in Berlin weitere Details zu seiner neuen vollelektrischen Modellfamilie bekanntgeben. Interessierte können ab Mittwoch den ID vorbestellen, auf den VW große Hoffnungen setzt. Das Modell soll den Autobauer zur weltweiten Nummer eins bei E-Autos machen. VW will bis 2025 mehr als 20 elektrische Modelle anbieten und eine Million Stromer jährlich verkaufen.

VW steht an einer Ladesäule © AFP

Besonderes Interesse liegt dabei auf dem Einstiegspreis, den VW für den ID verlangen wird. Grünen-Chef Robert Habeck forderte VW-Chef Herbert Diess auf, ein E-Mobil "für unter 20.000 Euro anzubieten", sonst würde das Unternehmen "im Markt scheitern". Diess hat bislang nur gesagt, den ID für "unter 30.000 Euro" verkaufen zu wollen, jedoch keinen konkreten Preis genannt.